Цього року техніку отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. Цього року їх отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.

Про це Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді.

Читайте такожЗ 1 січня мінімальна зарплата лікарів складе 20 тисяч гривень – Зеленський"Цього року ми забезпечили ноутбуками понад 60 тисяч учителів, а до 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя нашої держави", - сказав Зеленський.

Він додав, що незалежна країна – розумна країна, тому держава підтримує талановитих школярів.

"Запроваджуємо нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень – переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії. Вперше в цьому році ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які цих чемпіонів підготували", - зазначив президент.

Зеленський також зауважив, що 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2021 року збільшено заробітну плату педагогів у школах на 8,4%.

6 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив про те, що у 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям і медикам.

Того ж дня, 20 січня 2021 року, стало відомо про те, що Кабмін затвердив нову тарифна сітка для "бюджетників".

Загальний бюджет освіти складе 173,8 млрд грн. Для виплат зарплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у квітні 2021 року зросла у порівнянні з квітнем 2020 року на 29,8% - до 13 тис. Реальна заробітна плата за рік зросла на 20%.

Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 - 6 тис. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.

Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Автор: Марта Гичко