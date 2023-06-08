Водночас з початку року Україна витратила 15% держбюджету на погашення раніше взятих кредитів.

Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету України надійшло 266 мільярдів гривень. Це на 78 млрд грн (23%) менше плану на звітний період.

Про це йдеться в переданому УНІАН звіті Рахункової палати за перший квартал 2023 року.

Повідомляється, що за цей час Україна отримала 177 мільярдів гривень в якості макрофінансової допомоги ЄС; 64 млрд грн склав кредит уряду Канади; 24 млрд грн - позика Світового банку.

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При цьому у відомстві повідомили, що витрати на погашення та обслуговування раніше взятих кредитів справно здійснюються. Вони становили 15% усіх видатків держбюджету за 1 квартал 2023 року.

"Порівняно з відповідним періодом попереднього року, зменшилися на 11% і становили 124 млрд грн, або 15% усіх витрат державного бюджету", - йдеться в звіті.

Держбюджет України - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними депутата Ярослава Железняка, з початку 2023 року з сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 620 тис. доларів через "податок на Google".

Наприкінці травня до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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