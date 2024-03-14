Інфляція в Україні залишатиметься помірною, але дещо пришвидшиться в другому півріччі. Показник залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі, що схоже з попереднім прогнозом НБУ. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.
"Поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск. Водночас фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін", – сказав очільник НБУ.
Він зазначив, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.
"Січневий макропрогноз НБУ ґрунтувався на припущенні щодо суттєвого поліпшення безпекової ситуації з 2025 року, однак ризик затяжної агресії Росії проти України зберігається. Тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025–2026 років", – наголосив Пишний.
За його словами, також зберігається ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні.
Так, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро. Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.
"Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США. Активізація надходжень зовнішньої допомоги в найближчий час дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів", – сказав Пишний.
Інфляція в Україні
Інфляція в лютому 2024 року сповільнилася до 4,3% в річному вимірі (порівняно з лютим минулого року) з 4,7% в січні.
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 2,6%. Найбільше (на 13,3%) подорожчало масло. На 9,6% подорожчало молоко, а ціни на м’ясо та м’ясопродукти зросли на 9,1%. Сир та м’який сир за рік подорожчали на 8,5%.