Указ поширюється на військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ Росії.

Після десяти місяців повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін виводить корупцію в Росії на інституційний рівень і легалізує мародерство в Україні.

Як йдеться в зведенні Інституту вивчення війни (ISW), президент країни-агресора планує за рахунок корупції придушити дисидентів, які виступають проти війни в Україні.

Як зазначається в матеріалі, Путін відкрив двері для подальшої інституціоналізації корупції, в той момент, коли 29 грудня затвердив указ, який звільняє всіх чиновників, в тому числі військових і силовиків, від обов'язку оприлюднювати декларації про доходи. Крім того, даним розпорядженням російський диктатор фактично скасовує заборону на отримання військовими "благодійних подарунків" у зв'язку з їх участю у війні проти України.

Відео дня

Указ поширюється на військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ Росії, що проходять службу в Росгвардіі і правоохоронних органах, співробітників кримінально-виконавчої системи і слідчої системи Росії, а також співробітників окупаційних "адміністрацій" на тимчасово захоплених територіях України.

Вторгнення в Україну і крах російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія. 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини: