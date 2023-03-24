Деяку нерухомість від засвітив у декларації.

У прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова знайшлася 113-метрова квартира неподалік будинку уряду. Загалом він із дружиною користується майном більш ніж на 1,7 млрд. рублів (понад 20 млн доларів).

Як повідомляє проект "Можем объяснить", у держреєстрі нерухомості припинили показувати дані власників квартир, але каналу вдалося отримати виписки на великих чиновників завдяки витокам баз даних. Документи свідчать про те, що прес-секретар Путіна оселився неподалік Арбату.

Пєсков володіє 113-метровою квартирою в Нововаганьківському провулку, 22. Він багато років вказує її в декларації, але адреса житла була прихована. Адресу Пєскова знайшли в одній із баз столичної нерухомості. Будівля знаходиться неподалік будинку уряду, де Пєсков працював у 2008-2012 роках. Житло схожої площі продається у цьому будинку за 68 млн рублів. Також чиновник володіє квартирою площею 112 квадратних метрів, її адреса невідома.

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"Тільки ці об'єкти офіційно перебувають у власності Пєскова. Але будинків у нього значно більше. Пєсков живе в основному в особняку на Новоризькому шосе - там його дружина Тетяна Навка купила дві земельні ділянки та два особняки. Пєсков у своїй декларації зазначає, що користується цим майном. ФБК оцінював житло на Новій Ризі в 20 млн доларів - тобто 1,2 млрд руб. за тодішнім курсом", - пише канал.

Крім того, дружина Пєскова володіє п'ятикімнатною квартирою в ЖК "Коперник" на Великій Якиманці. Житло трохи меншої площі продається там за 285 млн рублів. У фігуристки також є 108-метрова квартира в люксовому ЖК Polyanka Plaza (вартість близько 100 млн рублів).

"Загальна вартість кількох квартир та двох особняків із землею - понад 1,7 млрд. Але в Росреєстрі власники цього майна зараз приховані - спікер Путіна вирішив сховати житло від сторонніх очей, як і багато інших чиновників", - зазначають журналісти.

Скандали з сім'єю Пєскова

На відміну від президента країни-агресора, особисте життя його прес-секретаря Дмитра Пєскова нерідко стає предметом обговорення в ЗМІ. Ще б пак, адже він одружений з медійною персоною-фігуристкою Тетяною Навкою.

Однак останнім часом найбільше у ЗМІ фігурує не Навка, а донька Пєскова Ліза. Повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи в елітне життя Пєскової. Проти неї ввели санкції, тому із європейським життям у Франції довелося попрощатися. Пєскова повернулася в РФ вирішила працювати над модернізацією суднобудівних заводів.

Нещодавно донька прес-секретаря Путіна гайнула на відпочинок у Дубай, поки її батько розповідає про патріотизм та агітує помирати за Росію на війні проти України.

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