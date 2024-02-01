За словами глави польського уряду, позиція Орбана – це загроза європейській безпеці.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може зрозуміти позицію угорського прем'єра Віктора Орбана у питанні затвердження пакету допомоги Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Брюсселі перед початком спеціального засідання Європейської Ради.

"Немає проблеми так званої втоми від України. Це точно. Ми зараз маємо у Брюсселі втому від Орбана. Ми повинні дуже багато питань вирішити", – сказав Туск.

Прем'єр Польщі наголосив, що лідерам ЄС треба змінити єдність стосовно України.

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"Я не можу прийняти і не можу зрозуміти цю дуже дивну і егоїстичну гру Віктора Орбана. Зараз немає місця для компромісу щодо таких принципів як верховенство права. І точно немає місця для компромісу щодо питання України", – сказав Туск.

Водночас він вважає, що треба бути більш оптимістичними, коли йдеться про "силу аргументу".

"Я думаю, що насправді "плану Б" немає. Це залежить від Віктора Орбана, щоб вирішити, чи Угорщина є частиною нашої спільноти, або ні. І це зрозуміло. Це чорно-білий контекст. Моя інтуїція говорить, що ми знайдемо певні сильні аргументи, аби зрештою переконати також Віктора Орбана", – наголосив Туск.

За його словами, позиція Орбана – це загроза європейській безпеці і є неприйнятною. Туск сказав, що хоче переконати усіх партнерів, і зокрема угорського колегу, що ще можливо захистити Україну від російської агресії.

"Віктор Орбан має розуміти, що він буде відповідальним за "чорний сценарій" через його гру", – наголосив Туск.

Проблеми із затвердженням допомоги ЄС

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Сьогодні, 1 лютого, у Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів Євросоюзу з метою пошуку компромісу і ухвалення одностайного рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

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