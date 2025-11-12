Нафтогазові доходи Росії впали на 21,4%.

Бюджет Росії після двох місяців профіциту повернувся до дефіциту. Як пише The Moscow Times, у жовтні Мінфін, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трлн рублів за доходів 3 трильйони. У результаті дефіцит бюджету зріс із 3,8 до 4,2 трлн руб. за підсумками десяти місяців.

До цього бюджет два місяці зводився в плюс: 0,4 трлн рублів у вересні і 0,7 трлн рублів у серпні. Наприкінці року очікується традиційний пік витрат: підсумкова "діра" в бюджеті запланована в розмірі 5,7 трлн руб., або 2,6% ВВП.

Доходи скарбниці в жовтні впали з 3,2 до 3 трлн рублів, а витрати зросли з 2,8 до 3,4 трильйона.

Нафтогазові доходи впали на 21,4% до 7,5 трлн рублів. У річному вираженні їх зростання сповільнюється від місяця до місяця: 13,2% за підсумками 9 місяців і 11,3% за січень-жовтень. Мінфін РФ цього року двічі переверстував бюджет і знижував очікувані доходи: у квітні - через падіння цін на нафту, а у вересні - через гальмування економіки та інфляцію.

Витрати скарбниці тим часом наростають: за січень-жовтень вони склали 29,6 трлн рублів на 15,4% більше, ніж за підсумками 10 місяців минулого року. Мінфін пояснює це рясним авансуванням держконтрактів на початку року, обіцяючи, що наприкінці року витрати не зростуть так сильно, як раніше.

"Причини зниження нафтогазових доходів Росії - не тільки зовнішні у вигляді зниження світових цін на нафту і санкцій США, спрямованих вже проти найбільших імпортерів російського палива, але ще й внутрішні, наприклад, зниження податкових надходжень від нафтогазової галузі у вигляді ПДВ і податку на прибуток", - цитує видання провідного аналітика Freedom Finance Наталю Мільчакову.

За її словами, повільне зростання ненафтогазових доходів у Росії може бути пов'язане також із внутрішніми причинами, зокрема - з кризовою ситуацією, що склалася в таких галузях, як вугільна і сталеливарна промисловість.

На наступний рік уряд РФ запланував скорочення дефіциту, для чого довелося підвищити податки, насамперед ставку ПДВ з 20% до 22%. Цього року Мінфін планує фінансувати "дірку", що розрослася, додатковим розміщенням держоблігацій - програма запозичень зросла на 2,2 трлн рублів. Щоб її виконати, Мінфіну до кінця року необхідно розмістити облігації на 2,5 трлн рублів.

Як писало видання Foreign Affairs, Росія опинилася в скрутному становищі. Будь-яка спроба швидко скоротити витрати на оборону спричинить економічний колапс, але збереження нинішнього рівня військових витрат призведе до продовження стагнації.

Видання "Можем объяснить" писало, що офіційна економічна статистика в Росії сильно розходиться з реальністю. Це добре видно на прикладі інфляції. З початку війни ціни на більшість позицій у московських супермаркетах, за підрахунками журналістів, зросли на 60-65%, а на деякі товари - удвічі.

