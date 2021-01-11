Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, заявив, що планує продати все своє майно. Отримані гроші він хоче направити на заселення Марса.
Про це повідомляє Business Insider.
Читайте такожМаск хоче створити електромобіль для китайців
Маск хоче направити якомога більше грошей на колонізацію Червоної планети. Тому він планує продати "всі матеріальні активи", а гроші направити на організацію колоній.
"Я залишуся практично без власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній. Якщо я втомлюся на роботі, я спокійно залишуся спати на фабриці або в офісі. Звичайно ж, мені потрібно якесь житло, щоб там жили мої діти. Для цього я буду винаймати житло або ще як-небудь викручуся", — заявив Маск.
Що цьому передувало
У травні 2020 року Маск говорив про подібні плани, заявивши, що у нього "не буде будинку. З того часу він продав кілька будинків, виручивши близько $100 млн.
"Я думаю, що людству важливо стати космічною цивілізацією. Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів. Я хочу вкласти в це стільки грошей, скільки зможу. Я лише намагаюся пояснити, що для мене це дійсно серйозна справа", — заявив Маск.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світа.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 10 січня 2021 року статки Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram