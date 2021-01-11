Маск планує продати активи, а виручені гроші направити на організацію колоній.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, заявив, що планує продати все своє майно. Отримані гроші він хоче направити на заселення Марса.

Про це повідомляє Business Insider.

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Маск хоче направити якомога більше грошей на колонізацію Червоної планети. Тому він планує продати "всі матеріальні активи", а гроші направити на організацію колоній.

"Я залишуся практично без власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній. Якщо я втомлюся на роботі, я спокійно залишуся спати на фабриці або в офісі. Звичайно ж, мені потрібно якесь житло, щоб там жили мої діти. Для цього я буду винаймати житло або ще як-небудь викручуся", — заявив Маск.

Що цьому передувало

У травні 2020 року Маск говорив про подібні плани, заявивши, що у нього "не буде будинку. З того часу він продав кілька будинків, виручивши близько $100 млн.

"Я думаю, що людству важливо стати космічною цивілізацією. Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів. Я хочу вкласти в це стільки грошей, скільки зможу. Я лише намагаюся пояснити, що для мене це дійсно серйозна справа", — заявив Маск.

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Автор: УНІАН