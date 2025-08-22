Оригінальний Sikorsky S-97 Raider здійснив перший політ у 2015 році.

У китайському небі помітили новий гелікоптер, який майже неможливо відрізнити від знаменитого S-97 Raider від американської компанії Sikorsky. Про це повідомляє Defense Express.

"Китаєць"‎ дещо нагадує і американський SB-1 Defiant, в якому були використані напрацювання, отримані під час розробки та випробувань S-97. Defiant вперше піднявся в небо у 2019-му.

Китайську машину також створили за співвісною схемою зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Такий підхід дає можливість суттєво підвищити швидкість польоту – у випадку з S-97 вона перевищує 400 км/год. Можна припустити, що "‎копія"‎ має два двигуна.

Відео дня

На якій стадії перебуває китайська програма невідомо. Скоріш за все, перед нами демонстратор технологій, а не передсерійний зразок, хоча, як показує досвід, у випадку з КНР нічого не можна виключати напевно.

Невідомим залишається і призначення гелікоптера. Теоретично його можна використовувати для транспортування вантажів, пошукових операцій або, наприклад, для розвідки (S-97 Raider позиціонували саме як розвідувальний гелікоптер).

Нові китайські розробки – що відомо

Це не перша (і, вочевидь, не остання) спроба китайців скопіювати американські гвинтокрилі машини.

У минулому році з'явилися фото нового китайського важкого ударного гелікоптера, який майже неможливо відрізнити від знаменитого американського AH-64 Apache.

Зокрема, на ньому використали тандемну двомісну конфігурацію, яку отримала американська машина.

А нещодавно в небо піднявся загадковий китайський конвертоплан, який принаймні концептуально дуже схожий на новий американський Bell V-280 Valor.

Вас також можуть зацікавити новини: