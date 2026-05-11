Мідь рвонула до нового максимуму: скільки коштує метал сьогодні

Ціни на метали зростали разом з акціями в Азії.

Мідь наближається до рекордного рівня, а ціни на інші метали зростають. Трейдери ігнорують очевидний глухий кут у відносинах між США та Іраном.

Видання Bloomberg пише, що п'ять із шести основних ф'ючерсних контрактів на Лондонській біржі металів (LME) продемонстрували зростання після того, як загальний індекс цін біржі 8 травня закрився на рекордному рівні. Метали – від міді до цинку – продемонстрували стійкість на тлі конфлікту на Близькому Сході, частково завдяки ознакам перевищення попиту над пропозицією.

Висхідний імпульс минулого тижня зберігся і в понеділок, 11 травня, попри те, що президент США Дональд Трамп відхилив останню мирну пропозицію Ірану як "абсолютно неприйнятну". Ціни на метали зростали разом з акціями в Азії, що свідчить про те, що інвестори не надто стурбовані ескалацією на Близькому Сході.

"Ринок перестав реагувати на вплив конфлікту між США та Іраном, і у міді зараз є своя власна чітка цінова динаміка", – сказала торговий менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжен.

За її словами, це насамперед пов'язано з такими факторами, як обмежена пропозиція та скорочення запасів у Китаї.

Більшість неблагородних металів цього року поки що демонструють впевнене зростання, попри різкі падіння в перші тижні війни з Іраном, коли інвестори побоювалися серйозних наслідків для світової економіки. З кінця 2025 року ціна на мідь зросла приблизно на 10%, і на зборах учасників ринку металів у Гонконзі минулого тижня пролунало безліч оптимістичних прогнозів.

Промислові метали також отримують підтримку за рахунок активного експорту Китаю – загальний обсяг у квітні зріс на 14% порівняно з попереднім роком – зокрема завдяки бурхливому зростанню поставок товарів для екологічно чистих технологій, виробництво яких, як правило, вимагає великої кількості міді.

На думку аналітиків Citigroup Inc., попит на метали для енергетичного переходу та оборонної промисловості у поєднанні з проблемами з боку пропозиції зміцнить стійкість цін на мідь у разі реалізації найгіршого сценарію, що передбачає тривале закриття Ормузької протоки.

Станом на 7:53 за київським часом ціна на мідь зросла до 13 600 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,6 долара.

27 квітня ціни на нікель піднялися до максимального денного рівня за майже два роки на тлі скорочення квот на видобуток в Індонезії та глобального дефіциту сірки.

30 квітня ціни на мідь зросли, оскільки виробнича активність у Китаї продемонструвала зростання, незважаючи на перебої в постачанні та зростання витрат на сировину через війну на Близькому Сході.

