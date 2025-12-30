Такого не було з 2010 року: американський бізнес накрила хвиля банкрутств

Найбільший удар кризи припав на промислові компанії.

Корпоративні банкрутства у США наближаються до рівнів, небачених із часів Великої рецесії. Інфляція, високі відсоткові ставки та жорсткі мита у 2025 році штовхають сотні компаній до краху, пише The New York Post.

За даними S&P Global Market Intelligence, щонайменше 717 американських компаній подали заяви про банкрутство до листопада включно. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік, і найвищий показник з 2010 року.

Серед великих компаній, що збанкрутували цього року, - аптечна мережа Rite Aid, компанія з генетичного тестування 23andMe, мережа ресторанів швидкого харчування Hooters і авіаперевізник Spirit Airlines.

Відео дня

Хвилю банкрутств підживлює токсичне поєднання стійкого тиску витрат, жорстких кредитних умов і агресивної торговельної політики президента Дональда Трампа, яка підвищила ціни на імпортну сировину та порушила глобальні ланцюги постачання.

На відміну від попередніх циклів, цього разу найбільший удар припав на промислові компанії. Виробники, будівельні фірми та транспортні компанії тепер формують найбільшу частку нових справ про банкрутство – різкий розворот порівняно з останніми роками, коли домінували роздрібні продавці.

Федеральні дані свідчать, що за рік виробничий сектор скоротив понад 70 тисяч робочих місць - попри заяви Трампа, що мита мали відродити внутрішнє виробництво.

Компанії, орієнтовані на споживачів і продаж товарів необов’язкового попиту, посіли друге місце за кількістю банкрутств. Це сигналізує, що втомлені від інфляції американці скорочують несуттєві витрати. Особливо вразливими стали ритейлери одягу, товарів для дому та аксесуарів – на тлі пріоритету витрат на продукти, оренду й комунальні послуги.

Експерти зазначають, що багато компаній свідомо стримують зростання цін, аби не втратити клієнтів, навіть якщо це означає втрату грошей.

Також зріс показник так званих "мега-банкрутств" – компаній з активами понад 1 млрд доларів. Cornerstone Research зафіксувала 17 таких справ у першій половині 2025 року – максимум за будь-який піврічний період із часів коронавірусної кризи 2020 року.

Втім, епіцентром кризи нині стала промисловість. Мита на сталь, комплектуючі та обладнання для енергетики боляче вдарили по виробниках і постачальниках, а зміни в політиці послабили частину сектору відновлюваної енергетики.

За словами професора Університету штату Мічиган Джейсона Міллера, ефективні ставки мит на імпортні сонячні елементи й панелі після травня зросли приблизно до 20%. І імпортери сонячних панелей у другій половині року сплачували майже 70 млн дол. мит щомісяця, що стало непосильним тягарем для малих компаній

Економісти підкреслили, що компанії, залежні від імпорту, затиснуті з двох боків – вони не можуть повністю перекласти витрати на споживачів і водночас змушені поглинати найвищі за десятиліття мита.

Торговельні війни Трампа – останні новини

Швейцарія домоглася зниження мит завдяки коштовним подарункам президенту США Дональду Трампу. Країна відправила делегацію промислових магнатів з подарунками, до яких увійшли спеціальний настільний годинник Rolex, 1-кілограмовий персоналізований золотий зливок і багато компліментів.

У жовтні США досягли рамкової угоди з Китаєм, щоб уникнути запровадження додаткових 100% мит на китайський імпорт.

Вас також можуть зацікавити новини: