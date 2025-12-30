Оренда житла в Україні: де ціни найвищі та в яких регіонах зростає попит

Столиця й надалі залишається одним із лідерів за цінами на оренду.

Ринок оренди житла в Україні зберігає високу активність у столиці та великих містах із розвинутими можливостями працевлаштування. Саме ці регіони утримують лідерство за цінами, водночас окремі області демонструють рекордне зростання попиту, ідеться в статті УНІАН.

За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, найбільший попит на оренду житла спостерігається у Києві та інших великих містах, де більші можливості працевлаштування, - Львів, Вінниця, Одеса, Дніпро.

"Найбільшу динаміку зростання попиту у 2025 році ми зафіксували у Вінницькій області – плюс 48%. Стабільно низький інтерес до купівлі чи оренди нерухомості залишається у прифронтових областях - Херсонська, Сумська, Чернігівська", - сказав Поберезький.

Ціни на оренду в Україні

Найвищі середні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в Закарпатській області - близько 18 450 грн на місяць, що на 13% більше, ніж рік тому. У Львівській області оренда "однушки" коштує в середньому 14 350 грн (+2%). У Києві, а також у Київській і Волинській областях середня ціна становить близько 14 тис. грн на місяць. При цьому на Київщині зафіксовано річне зростання на 27%, тоді як у Києві та на Волині помітних змін не відбулося.

Двокімнатні квартири найдорожче орендувати в Закарпатській області - в середньому за 19 680 грн на місяць, що на 26% більше, ніж торік. У столиці середня ціна становить близько 16 500 грн (+3%), в Івано-Франківській області - 16 400 гривень (+9%), у Львівській та Київській областях по 16 тис. грн, при цьому у Київській області ціна зросла на 14%, а у Львівській суттєвої динаміки не зафіксовано.

Водночас найвищі ціни на оренду вже трикімнатних квартир фіксують у столиці в середньому 28 700 грн на місяць, без помітних змін за рік. У Львівській області оренда такого житла коштує близько 21 тис. грн (+5%). В Івано-Франківській області середня ціна сягнула 18 450 грн на місяць, що на 23% більше, ніж торік. У Київській області трикімнатні здають у середньому за 18 тис. грн (+17%), а в Закарпатській області за 17 тис. грн, продемонструвавши найбільше зростання в цьому сегменті на 36%

За даними "OLX Нерухомість", у сегменті довгострокової оренди квартир по Україні за рік знизилися і попит, і пропозиція. Проте медіанна вартість оренди по Україні зросла та становить 13 тисяч гривень. Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород.

У листопаді повідомлялося, що у великих містах України сумарні витрати на оренду однокімнатної квартири наздоганяють ціну купівлі такого житла на вторинному ринку приблизно за 12-14 років.

