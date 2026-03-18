Ормузьку протоку можна оминути, але альтернативний маршрут для нафти має низку проблем

Зазначається, що порт Янбу може виявитися неефективним рішенням.

Поки Ормузька протока залишається закритою через війну з Іраном, Саудівська Аравія пропонує альтернативний маршрут через порт Янбу в Червоному морі. Однак цей план має низку обмежень.

Видання Antena 3 CNN пише, що покупці, які обрали Янбу, отримають лише частину місячного обсягу поставок. Це пов'язано з обмеженнями на кількість нафти, яку можна транспортувати трубопроводом до цього порту.

Географія багато в чому пояснює, чому Янбу може виявитися нежиттєздатним рішенням. Щоб нафта потрапила в цей порт, їй спочатку потрібно пройти по трубопроводу довжиною 1 200 кілометрів. Пропускна здатність "труби" обмежена, тому вона не може транспортувати стільки ж нафти, скільки проходить через Ормузьку протоку.

Крім того, морський шлях до Азії з Червоного моря огинає півострів і довший, ніж з Перської затоки. В результаті час і вартість транспортування збільшуються.

Саудівська Аравія, як правило, продає всю свою нафту за довгостроковими контрактами, причому більша частина поставок призначена для Азії. На цьому тлі деякі європейські нафтопереробні заводи повідомили, що отримали менші обсяги саудівської нафти, ніж передбачено в контрактах.

Блокада Ормузької протоки – головні новини

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Пізніше Тегеран заявив, що готовий надати прохід через протоку кораблям, але лише за умови, що країна, якій належить судно, вишле ізраїльського та американського послів.

Водночас деякі судна знайшли спосіб безпечно пройти через Ормузьку протоку. Вони навмисно змінюють свої дані, видаючи себе за китайські кораблі, або вимикають свої маяки.

