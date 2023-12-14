Нездатність ЄС домовитися про фінансову та політичну підтримку України цього тижня стане небезпечним сигналом для США, де республіканці виступають проти збільшення фінансування Києва, попередив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон напередодні саміту у Брюселі, пише Financial Times.
Він виразив стурбованість тим, який сигнал європейські союзники надішлють Вашингтону, якщо не домовляться про 50 мільярдів євро допомоги і про початок переговорів про членство України в ЄС.
"Мене найбільше турбує той факт, що якщо Європа демонструє ознаки розколу, це є сигналом для США. І навпаки. Якщо ми хочемо, щоб США продовжували підтримувати Україну, Європа повинна показати американському народу, що ми самі продовжуємо підтримувати Україну", – заявив Крістерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Прем'єр Швеції також зазначив, що він "стурбований" тим, як розгортатиметься саміт, який проходитиме 14-15 грудня.
В Осло Зеленський попередив, що якщо Україна не отримає "зелене світло" від ЄС як щодо фінансування, так і щодо переговорів про вступ, це означатиме, що президент Росії Володимир Путін "наклав вето на це рішення".
Лідери країн Північної Європи підтримали Крістерссона. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, заявила, що зараз не час "втомлюватися", оскільки конфлікт досяг "критичної точки" з настанням зими.
Швеція і Данія 14 грудня запропонують нову двосторонню підтримку України, після того як Фінляндія взяла на себе зобов'язання подвоїти замовлення боєприпасів як для себе, так і для України до 2030-х років.
"Швеція має власні проблеми з Орбаном, який слідом за Туреччиною не бажає ратифікувати заявку Стокгольма на вступ до НАТО. Деякі скандинавські дипломати занепокоєні тим, що Орбана можуть підбадьорити поступки, які ЄС пропонує йому щодо України, і що він може спробувати отримати більше від НАТО, навіть якщо Туреччина ратифікує членство Швеції в Альянсі", – пише видання.
Переговори щодо вступу України в ЄС
14-15 грудня у Брюсселі пройде історичний саміт ЄС (засідання Європейської ради), в ході якого блок вирішить, чи починати переговори з Україною про членство.
Більшість країн підтримують старт переговорів. Так, президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС буде схвалене.
Раніше з такою позицією виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він сподівається на початок переговорів про розширення Євросоюзу до закінчення шестимісячного головування Іспанії в Раді ЄС 31 грудня.
Водночас голова угорського уряду Віктор Орбан перед початком саміту зазначив, що Україна не виконала умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.