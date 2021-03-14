Політолог Карасьов про слова секретаря РНБОУ Данилова: "повернення "Мотор Січ" народу" - це і є звичайна експропріація.

Влада намагається за різними розпливчастими формулюваннями або популістськими гаслами приховати звичайну експропріацію "Мотор Січ" у китайських бізнесменів. Але це не допоможе Україні захиститися в міжнародному арбітражі від стягнення $3,6 мільярда, куди звернулися Китайські власники контрольного пакету акцій Запорізького двигунобудівного заводу.

Так політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов прокоментував виступ секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, коли він намагався в прямому ефірі відхреститися від слова "націоналізація" для опису того, що відбувається навколо "Мотор Січ".

"Слово "націоналізація" не було жодним чином використано ані на засіданні РНБО, ані в рішеннях, яке приймалося РНБО, ані на брифінгу, на якому я виступав. Ми сьогодні перебуваємо в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ", тому ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації. Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом відповідно до чинного законодавства", - сказав Данилов.

"А що таке в такому випадку "повернення народу"? - дивується Вадим Карасьов. - Це і є націоналізація! Звичайна класична експропріація. Але Данилов намагається винайти більш обтічне формулювання".

Експерт зазначив, що якими б словами не намагалися називати націоналізацію "Мотор Січ", це досить сумнівний захід з точки зору закону, а міжнародний арбітраж буде на боці китайських власників контрольного пакета акцій компанії.

"В Україні не існує хоча б мінімальної правової бази для націоналізації - це перше. Друге - на момент покупки акцій "Мотор Січ" ніяких обмежень на такі угоди з такого типу компаніями не було, акції "мотора" вільно торгувалися на біржі і їх власником міг стати хто завгодно, а підприємство з 2015 року виключено з переліку стратегічних. Третє - Україні буде важко пояснити в правовому Ключі свою миттєву примху щодо націоналізації компанії, яка була приватизована два десятки років тому, а до недавнього часу про неї всі забули - ні законодавці, ні інші представники влади не створили обмежень для покупки "Мотор Січ", а зараз всі різко сполошилися! Тобто про неї згадали як би ні з того ні з сього - для міжнародного арбітражу, куди звернулися китайські інвестори, правові аргументи китайських інвесторів будуть куди переконливішими, ніж словесна казуїстика Данилова».

На питання, яке відношення до цього може мати Російська Федерація експерт буквально розвів руками: "це вже багаторічна звичка в будь-якій незрозумілій ситуації приплітати то "руку Кремля", то "агентів Кремля" - це політичний мем. Росії ні "Мотор Січ", ні український авіапром не потрібні - вони розв'язали питання заміни нашої продукції. А ось Україна-навпаки: "Мотор Січ" не може обійтися без багатьох російських комплектуючих, її багато разів підловили на незаконних закупівлях в обхід санкцій. Навіть запорізькі лопаті для вертольотів поки не придатні для польотів, а тільки для розмов і картинки для ТВ - лопаті повинні пройти випробування і сертифікацію, а це процес не швидкий. Виробники українських літаків не розв'язали питання із заміщенням російських комплектуючих. Інтерес РФ до українського авіапрому - це параноїдальні ідеї представників української влади, а скоріше, просто банальне пересмикування і спотворення фактів, щоб уникнути відповідальності за свої дії й хоч якось виправдати експропріацію заводу", - пояснив Вадим Карасьов.

Аналітик додав, що кейс "Мотор Січ" демонструє нездатність України врегулювати складні ситуації, і за цим процесом уважно стежать багато представників бізнесу:" в Україні є багато компаній, які були створені на основі законно приватизованих активів. До теперішнього часу багато з них знайшли інших, часто іноземних, власників. Прецедент "Мотор Січ" показує, що Україна може за миттєвою примхою буквально "віджати" будь-який бізнес. Це ставить хрест на інвестиційному кліматі, це ставить хрест на оголошеній приватизації в оборонно-промисловому комплексі. Зараз кожен інвестор приміряє на себе" шкуру "китайських інвесторів "Мотор Січ", і ця "шкура", повірте мені, нікому не сподобається. Коли миттєва примха влади вище закону - це межа, на якій закінчуються демократія, верховенство права і ліберальна економіка", - розповів Вадим Карасьов.

Як повідомлялося, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив про підготовку до націоналізації "Мотор Січ", для цього буде розроблений спеціальний закон, а Україна виплатить компенсації акціонерам. Глава президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що законопроект про націоналізацію готується, і також анонсував, що Україні доведеться компенсувати інвесторам їх втрати.

Тим часом китайські акціонери "Мотор Січ" звернулися в міжнародний арбітраж, де вимагають від України компенсації збитків у розмірі $3,6 мільярда - з 2016 року китайські власники заводу не можуть приступити до керування ним, а дії українських органів влади з протидії китайським акціонерам в управлінні "Мотор Січ" кваліфіковані для міжнародного арбітражу як "незаконна експропріація", яка є порушення українсько-китайської міжурядової угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.

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Автор: УНІАН