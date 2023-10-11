Найбільш популярною сферою для нових підприємців є торгівля

У вересні в Україні з’явилися 35 587 нових фізичних осіб – підприємців, що є найвищим показником не лише з початку повномасштабного російського вторгнення, але й за останні три роки.

Як повідомляє Опендатабот, попередній рекорд у вигляді 31 477 нових ФОПів було зафіксовано у червні цього року, а до цього більше 30 тисяч нових підприємців реєстрували ще у червні та липні 2020 року.

Найбільш популярною сферою для нових підприємців є торгівля, на яку припало 43% відкритих у вересні ФОПів: у роздрібній торгівлі кількість фізосіб – підприємців збільшилася на 12 777, а ще 2343 ФОПи працюватимуть в оптовій торгівлі.

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Також у топ-3 за кількість новостворених ФОПів потрапило надання індивідуальних послуг — 3244.

У розрізі регіонів найбільш плідними були Київ та Київська область, де у перший місяць осені зареєстрували 7487 нових підприємців, або 21% від загальної кількості. На другому та третьому місцях опинилися Дніпропетровська (3210) та Львівська (2862) області.

Найгірші показники зареєстровано у регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

Бізнес під час війни

У березні 2022 року парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Завдяки ньому фізичні особи та підприємства з оборотом до 10 млрд грн могли сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, сплати ПДВ та інших платежів.

Але вже наприкінці червня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким з 1 серпня скасували єдиний податок в 2% і мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг. Ухвалення закону було умовою, передбаченою угодою з МВФ.

26 липня 2023 року Зеленський підписав податковий закон про повернення штрафів для бізнесу. Законом підвищуються податки до довоєнного рівня та повертаються податкові перевірки.

Станом на вересень 2023 року повідомллося, що в Україні кількість нових ФОПів б'є довоєнні рекорди. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових ФОПів, а закривається – 17 тисяч.

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