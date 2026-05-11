Уряд залучає до роботи людей старше 50 років: запущено нову державну програму

Юлія Свириденко зазначила, що потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України.

В Україні запускають національну програму дорослого стажування для людей віком від 50 років. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати", - зазначила Свириденко.

Для цього уряд запускає програму "Досвід має значення" для дорослого стажування людей, яка передбачає три ключові етапи:

Відео дня

навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі – оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок;

зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці;

працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Згідно результатами дослідження "Ринок праці після 50 років", люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. За словами прем’єрки, роботодавці навпаки цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

"Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус – не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар’єрів до роботи. Люди різного віку повинні мати змогу реалізовувати свій потенціал в Україні", - додала Свириденко.

Робота в Україні - останні новини

7 травня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що в Україні офіційно працюють і сплачують ЄСВ значно менше людей, ніж цього потребує економіка. При цьому 75% вітчизняних компаній уже відчувають дефіцит кадрів.

Раніше повідомлялося, що попри нестачу працівників, роботодавці в Україні не надто активно розглядають іноземців, людей старше 60 років та жінок на традиційно "чоловічі" спеціальності.

Керівник напряму досліджень людського капіталу Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Владислав Ієрусалимов тоді відмічав, що недооцінена ніша - люди віком від 60 років. В Україні це понад 10 млн осіб, і їхній потенціал на ринку праці залишається незадіяним, попри демографічний тиск.

Вас також можуть зацікавити новини: