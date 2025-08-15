Угоду, яку уклали в 2021 році, розірвали 10 липня цього року.

Компанія "Росморпорт" розірвала контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох "інноваційних" криголамів. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє The Moscow Times.

Угоду уклали в 2021 році. Сума контракту становила 18,5 млрд російських рублів (200 млн доларів).

Причиною розриву угоди стали санкції. Спочатку передбачалось, що судна побудують за субпідрядом на турецькій верфі Kuzey Star Shipyard, проте цей план було зірвано через вторгнення РФ в Україну.

Відео дня

Для суден хотіли використати європейські комплектуючі, зокрема, гвинто-рульову колонку від компанії АВВ та головний дизель-генератор від компанії Wartsila. Закупити їх стало неможливо через санкції.

Раніше "Росморпорт" виплатив Онезькому суднобудівному заводу аванс у розмірі 9,27 млрд рублів (116 млн доларів). Підприємство зобов'язали повернути ці кошти протягом п'яти робочих днів після того, як контракт було розірвано.

Саме судно розробило бюро "Балтсудопроект". Йдеться про 95-метровий криголам потужністю 12-14 МВт класу Icebreaker7, який може пересуватися в суцільному льоді завтовшки до 1,5 м як на дизельному паливі, так і на зрідженому природному газі. Подібні судна в Росії раніше не створювали.

Судна повинні були цілорічно експлуатуватися в Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також у Північному Льодовитому океані в літньо-осінній період.

Російський флот криголами – останні новини

Російський криголамний флот налічує 41 судно, включаючи 34 дизель-електричних і сім атомних криголамів. Найбільш потужні з них (по 60 МВт кожне) створюють на Балтійському заводі, який належить Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК).

Нагадаємо, нещодавно ОСК розпочала звільнення через фінансові труднощі. А ще раніше стало відомо, що компанія Samsung відмовилася будувати криголами для РФ і почала вимагати компенсацій.

При цьому росіяни продовжують реалізовувати амбітну програму, яка передбачає створення "найпотужнішого атомного криголаму у світі". Його хочуть ввести в експлуатацію приблизно у 2030 році.

Вас також можуть зацікавити новини: