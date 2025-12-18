Уряд Великої Британії ввів додаткові санкції проти 24 осіб та організацій, пов'язаних з Росією.

Сьогодні, 18 грудня, уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти ряду фізичних та юридичних осіб з Росії. Зокрема, серед них опинились дві нафтові компанії "Татнефть", "Русснефть", пише Sky News.

Наслідуючи приклад ЄС, уряд Великої Британії ввів додаткові санкції проти 24 осіб та організацій, пов'язаних з Росією. У переліку нових підсанкційних компаній опинились, зокрема, й "Татнефть" та "Руснефть".

При цьому дві найбільші нафтовидобувні компанії Росії - "Роснефть" і "Лукойл" - були включені до пакету санкцій Великобританії в жовтні.

За даними агентства Bloomberg, Великобританія ввела санкції проти нафтового магната Муртази Лакхані через його роль у російському енергетичному секторі. Також його компанія Mercantile & Maritime Group потрапила під нові санкції Великої Британії.

У вересні Велика Британія посилила тиск на Росію шляхом запровадження нових санкцій проти сотні фізичних і юридичних осіб, аби скоротити доходи і воєнні поставки для російської армії.

У липні Велика Британія запровадила санкції проти російських офіцерів військової розвідки, які, зокрема, причетні до бомбардування Маріупольського театру 2022 року та інших атак по українських цивільних особах.

