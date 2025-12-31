Корупція і незаконна забудова: НАБУ і САП завершили слідство у справі ексвіцепрем’єра

Слідство інкримінує колишньому віцепрем’єру 1 млрд грн збитків, які були завдані державі.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п’ятьох осіб.

Як повідомила прес-служба НАБУ, їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Зазначимо, що НАБУ не розкриває ім'я фігуранта слідства. Втім, ймовірно, мова йде про Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

Відео дня

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем відомства, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому підприємству. Потім підприємство в незаконний спосіб уклало договори з заздалегідь визначеною будівельною компанією.

У НАБУ відмічають, що цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість.

Таким чином різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Справа Чернишова - що відомо

У червні 2025 року тодішнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова підозрювали у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Під час засідання суду слідчі просили про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Пізніше, в листопаді, НАБУ і САП також повідомили про масштабну антикорупційну операцію "Мідас" в енергетиці. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. В організації цієї схеми зокрема фігурував Чернишов та його дружина Світлана, яка також "засвітилася" на "плівках Міндіча".

У листопаді за колишнього віцепрем’єр-міністра внесли 51 мільйон гривень застави, через що він мав вийти з СІЗО.

Вас також можуть зацікавити новини: