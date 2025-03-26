Суднобудування США у 'катастрофічному стані', а Китай демонструє божевільні темпи, – CSIS

Американську комерційну суднобудівну галузь майже не видно на фоні китайської, а з часом ситуація може стати ще гірше. Про це у своєму звіті пише Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Як повідомляється, у 2024 році верфі США побудували лише п'ять великих океанських торгових суден загальною валовою місткістю у 76 000 брутто-тонн. У той же час, в Китаї за минулий рік лише одна державна корпорація CSSC побудувала 250 суден на 14 000 000 брутто-тонн.
Фахівці зазначають, що Китай демонструє надзвичайні темпи зростання у світовому комерційному суднобудуванні. Частка країни на світовому ринку зросла з 5% у 2000 році до понад 53% у 2024 році. Південна Корея і Японія – два інших помітних гравці в цій галузі – за той самий період зменшили свою сукупну частку з 74% до 42%.
Експерти додають, що частка КНР буде тільки рости, адже суднобудівники будуть вкладати отримані гроші в розширення своїх виробничих потужностей.
На можливості суднобудування варто дивитись, як на виробничі потужності подвійного призначення. Ця проблема є особливо актуальною для США, адже Військово-морські сили КНР вже мають номінально більше кораблів, ніж флот Сполучених Штатів.
Ще у 2019 році західні ЗМІ повідомили, що ВМС КНР досягли "психологічної позначки" у 300 кораблів різного призначення, перевершивши Військово-морські сили США більш ніж на десять бойових одиниць.
Китайський флот – головне
Американський флот все ще переважає китайський в якісному відношенні, однак дистанція стрімко скорочується.
Нагадаємо, в кінці минулого року китайці спустили на воду перший корабель-гігант Type 076. На думку фахівців, він отримав електромагнітну катапульту, яка дозволяє запускати навіть важкі БПЛА.
Також у минулому році Китай почав ходові випробування найбільшого авіаносця в своїй історії, який отримав назву "Фуцзянь".
Він став першим авіаносцем КНР, який отримав систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), що дозволяє літаку злітати за допомогою спеціальної катапульти.