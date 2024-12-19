Показник зростання новостворених ФОП перевищує показник закритих майже на 92 тисячі.

Кількість нових фізичних осіб-підприємців з початку року значно зросла. За останні два місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з закритми.

Про це написав у своєму Telegram народний депутат Данило Гетманцев, коментуючи новину про масове закриття ФОПів нібито через підвищення податків з грудня.

"Щодо новини про тисячі ФОПів, які закрилися внаслідок прийняття ресурсного закону про фінансування армії. За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась", - написав він.

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За даними нардепа, станом на 1 грудня кількість ФОП становить 2,077 млн, з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тисяч, що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб.

Гетманцев зазначив, що показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92 тисячі осіб. А за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тисячі платників проти 40,7 тисячі припинених ФОП.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", - зауважив депутат.

ФОП в Україні - останні новини

Платформа "Опендатабот" у вересні повідомляла, що за 8 місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тисячі нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи.

18 грудня "Опендатабот" повідомили про те, що в Україні після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про податки всього закрилося 22,5 тисячі ФОПів. Водночас не було наведено даних про те, скільки за цей період було відкрито ФОПів.

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