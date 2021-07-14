В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного трудового оформлення співробітників.
Перевірка здійснюється в рамках боротьби з "сірими" зарплатами. Про це повідомили в прес-службі ДПС.
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Протягом тижня після початку повірки, яка стартувала 1 липня, тобто станом на 5 липня 2021 року, було виявлено 336 найманих працівників без належного оформлення.
Протягом цього ж тижня 158 тисяч співробітників були оформлені офіційно.
В рамках перевірки представники податкової служби можуть прийти до будь-якого роботодавця без попередження.
На що мають право інспектори:
- прийти на будь-яке підприємство;
- поговорити зі співробітниками;
- відвідати виробничі приміщення;
- перевірити документи щодо працевлаштування співробітників.
Що буде, якщо співробітники не оформлені офіційно:
- у разі, якщо співробітник оформлений не офіційно, а працює за цивільно-правовим договором, або зовсім без договору, на роботодавця чекає штраф у сумі 60 тис. грн;
- у разі, якщо порушення не буде усунуто і під час повторної перевірки його знову виявлять, сума штрафу буде збільшена до 180 тис.грн.
В якому випадку, роботодавець не має права уникнути офіційного оформлення співробітників:
- якщо він приймає на роботу людину з певними професійними обов'язками;
- якщо він визначає графік робіт і тривалість робочого дня найманого співробітника;
- якщо він встановлює заробітну плату співробітнику;
- якщо він платить співробітнику за процес праці, а не за кінцевий результат.
Середня зарплата в Україні
Середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.
Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах досягає всього 11 тис. грн.
Мінімальна зарплата в Україні
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.
Ситуація із зарплатами в Україні
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.
- Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.
- Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.
- 20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.
- Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.
- Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.
- У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.
- Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.
- Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.
- 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.
- 28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.
- За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.
- Українці за перший квартал 2021 року заробили 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.
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