В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів / фото УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Згідно рішення Кабміну України, не можна надсилати поштою:

  • національну валюту, крім нумізматичних монет та їх колекцій, іноземну валюту;
  • харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
  • вогнепальну зброю усіх видів;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
  • токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини; 
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
  • біологічні агенти.

При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

Відео дня
  • вогнепальну зброю усіх видів;
  • основні частини зброї;
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • патрони до них;
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • дозволи на право носіння зброї;
  • трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
  • радіообладнання та випромінювальні пристрої;
  • біологічні агенти;
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку", - йдеться в постанові. 

Пошта України – останні новини 

У квітні 2023 року українська логістична компанія "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. 

У липні стало відомо, що "Нова пошта" відкрила друге відділення в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Також вже працюють два відділення компанії у столиці Чехії, Празі.

Також стало відомо, що "Нова пошта" вперше відкриє відділення в Словаччині. Вже з жовтня українці зможуть відправляти у Словаччину й отримувати документи та посилки вагою до 100 кг.

Вас також можуть зацікавити новини: