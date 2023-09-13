Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Про це йдеться в постанові Кабміну.
Згідно рішення Кабміну України, не можна надсилати поштою:
- національну валюту, крім нумізматичних монет та їх колекцій, іноземну валюту;
- харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
- вогнепальну зброю усіх видів;
- наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
- алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
- токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
- біологічні агенти.
При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю усіх видів;
- основні частини зброї;
- пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
- патрони до них;
- холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;
- наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
- дозволи на право носіння зброї;
- трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
- радіообладнання та випромінювальні пристрої;
- біологічні агенти;
- токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку", - йдеться в постанові.
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