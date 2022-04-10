Німецьке машинобудівне підприємство планує до кінця 2022-го поставити в нашу країну десятки бойових машин піхоти, з'ясували журналісти.

Київ планує закупити бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника - німецької компанії Rheinmetall.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке видання Bild am Sonntag (BamS).

За його даними, машинобудівне підприємство має намір до кінця року поставити в Україну 35 БМП.

Відзначається, що спочатку Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Однак проти виступило Міністерство оборони Німеччини. При цьому, вказує BamS, відомство не оцінювало стан БМП і необхідність їх огляду та обслуговування. Крім того, пише видання, в кінці березня Rheinmetall звернулося до міністра оборони Христини Ламбрехт з питання викупу 4 млн патронів для БМП і їх доставки в Україну, проте фірма не отримала відповіді.

Посол України у ФРН Андрій Мельник розкритикував позицію офіційного Берліна. Підтвердження інформації про відсутність перевірок техніки з боку Міноборони означатиме скандал, заявив дипломат. За його словами, розпочата Росією війна проти України йде вже півтора місяця, проте Берлін "не поспішає".

Офіційний Київ отримав пропозицію і від іншого німецького постачальника озброєнь, стверджує газета Welt am Sonntag. За її відомостями, компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала відправити Україні 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000, оферта передана уряду ФРН.

Перші нові САУ можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше другої половини 2024 року, а повністю поставки будуть завершені не раніше 2027-го, заявили неназвані українські співрозмовники видання з урядових кіл.

Раніше повідомлялося, що Німеччина не хоче передавати Україні озброєння.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення.

Станом на 6 квітня в Організації Об'єднаних Націй нарахували 1 480 жертв серед цивільних в Україні через повномасштабну російську агресію.

Видання Forbеs писало, що влада Кіпру відкрита до запиту з боку США щодо передачі Україні свого озброєння радянського виробництва.

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