Із початку війни Росії проти України індекс оборонних європейських компаній зріс більше ніж на 200%.

Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Україна спроможна повернути окуповані Росією території, пише Reuters.

Зазначається, що через заяви американського лідера індекс європейських аерокосмічних та оборонних компаній зріс на 1,1%, наблизившись до рекордних максимумів. При цьому з початку повномасштабної війни Росії проти України оборонний індекс збільшився більш ніж на 200%.

Найбільша оборонна компанія Європи BAE Systems подорожчала на 1,4%. Акції найбільшого виробника боєприпасів у Європі Rheinmetall зросли приблизно на 2%, а акції шведської компанії Saab зросли на 5% і досягли найвищого рівня з середини липня.

Відео дня

Іспанська оборонно-технологічна компанія Indra зросла близько на 3%, акції Hensoldt на 4,6%. Акції Renk та італійської Leonardo зросли приблизно на 3%. Папери французької Thales та Dassault Aviation піднялися в межах 1,6-1,9% кожна.

"Зміна риторики Трампа про повернення Україною своїх територій виглядає як помітний зсув порівняно з ситуацією ще кілька тижнів тому, коли він був налаштований укласти угоду з Володимиром Путіним без участі України. Це вже значна зміна в сприйнятті й може свідчити про те, що війна триватиме довше, а підтримка США для НАТО залишається твердою", - зазначив стратег Saxo Markets Ніл Вілсон.

За його словами, зростання напруженості між НАТО та Росією - очевидний чинник зростання попиту на акції оборонних компаній.

"Розворот президента США щодо України сьогодні підштовхує оборонні акції вгору", - додав аналітик брокерської компанії CMC Markets Йохен Штанцль.

Однак, наразі немає жодних ознак того, що останні коментарі Трампа будуть супроводжуватись зміною політики Вашингтона або новими санкціями проти Москви.

Заяви Трампа про Україну

23 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів. За його словами, російський диктатор Володимир Путін зіштовхнувся з величезними економічними труднощами, томі він вважає, що зараз час для того, щоб Київ діяв.

Видання Sky News зазначило, що останні заяви президента США можуть бути пов'язані з військовими та економічними реаліями на місцях - втратами РФ і стійкістю України. Також ще один важливий фактор - тиск з боку союзників і бажання Трампа уникнути критики з боку Сенату.

Вас також можуть зацікавити новини: