Європа виробляє все більше зброї спеціально для нашої країни.

З початку року і до кінця червня європейські країни надали як мінімум 35,1 мільярда євро на озброєння для України, тобто на 4,4 мільярда євро більше, ніж США. Про це повідомляє BILD із посиланням на проєкт Ukraine Support Tracker Інституту світової економіки (IfW) у Кілі.

"‎Європа закупила за новими оборонними контрактами більше, ніж США – це свідчить про явний перехід від передачі [зброї] зі складських запасів до промислового виробництва"‎, – говорить експерт IfW Таро Нісікава.

Повідомляється, що з 10,5 мільярда євро, які у травні та червні Європа пообіцяла виділити на військову допомогу, щонайменше 4,6 мільярда євро спрямували на прямі промислові замовлення.

І хоча нещодавно США вперше з моменту вступу Трампа на посаду знову поставили Україні великі партії зброї, це насправді стосується не військової допомоги, як такої, а "‎продажів, які Київ повинен фінансувати сам"‎.

Допомога ЄС для України – інші новини

В Європі активно шукають гроші на зброю для нашої країни. Серед іншого у ЄС розглядають можливість оплатити американський пакет озброєнь, використовуючи прибуток від заморожених активів РФ. Передбачається, що провідну роль в координації закупівель та передачі озброєння відіграватиме місія НАТО з підтримки нашої країни.

Також повідомлялось, що союзники України в Європі хочуть звернутися до ЄС із проханням щодо надання позики на десятки мільярдів євро, яка дозволить спільно закупити зброю для Києва, а також посилити власну обороноздатність європейських країн.

