Кремль також намагається уникнути поширення інформації про наслідки українських ударів.

Росія відключає мобільні мережі в десятках регіонів, щоб зупинити атаки українських безпілотників. Як пише Forbes, це змушує росіян дедалі сильніше відчувати наслідки війни.

Через масові відключення інтернету російська регіональна влада розширює громадські мережі Wi-Fi і публікує інтерактивні карти нових точок доступу у великих містах. Газета The Moscow Times повідомила, що російські чиновники заявили, що ці мережі призначені для "забезпечення безпеки громадян".

"Цей крок підкреслює, наскільки глибоко перебої зі зв'язком проникли в повсякденне життя, змушуючи уряд шукати шляхи для обходу власних обмежень", - наголошується в статті.

Аналітик з питань безпеки Джейсон Джей Смарт розповів виданню, що регіональна влада тепер вимикає або обмежує передачу мобільних даних під час рейдів у десятках областей, що призводить до віялових вимкнень і збільшення затримок, оскільки трафік змушений проходити меншою кількістю маршрутів. У червні-липні після операції "Павутина" відключення були практично по всій країні.

Водночас деякі експерти стверджують, що вимкнення інтернету пов'язано не тільки із захистом від дронів, а й із контролем інформації.

"Росія вимикає інтернет під час тривоги з використанням дронів, це, найімовірніше, не тільки для того, щоб завадити громадянам вести пряму трансляцію атаки, а й для того, щоб завадити українцям використовувати мережу", - пояснив Хайнер Філіп, інженер Technology United for Ukraine.

Дійсно, прості росіяни ненавмисно допомагають українській розвідці підтверджувати цілі та оцінювати збитки, публікуючи в мережі численні ролики з наслідками ударів, пише Forbes.

Смарт додав, що з серпня неодноразові атаки на НПЗ, за оцінками, вивели з ладу від 17% до 40% нафтопереробних потужностей Росії.

"Коли інтернет відключається, платежі за картками і логістика зупиняються", - сказав Смарт. "Зняття готівки різко збільшується, польоти припиняються під час тривог, а Білорусі довелося різко збільшити експорт бензину, щоб покрити дефіцит російського палива".

При цьому для українських розробників безпілотників проблема відключення електроенергії - це стимул до інновацій. Вони експериментують із багатоканальними системами зв'язку, які можуть автоматично перемикатися між LTE, радіо та супутниковим зв'язком у разі втрати одного із сигналів.

"Україна все менше покладається на російські стільникові мережі. Багато систем дальнього радіусу дії тепер використовують прямі супутникові канали, такі як Starlink. Для точного удару не потрібно багато даних, достатньо одного-двох мегабіт на секунду", - сказав Філіп.

Атаки українських дронів по РФ

Українські безпілотники продовжують систематично атакувати нафтову енергетичну інфраструктуру Росії. Так, 6 жовтня українські дрони атакували НПЗ у Тюмені, відстань до якого становить близько 2000 км.

Також стало відомо, що один з найбільших російських нафтопереробних заводів - "Киришинефтеоргсинтез" зупинив найпродуктивнішу установку перегонки нафти після атаки українських дронів 4 жовтня.

