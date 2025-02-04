Українці перебувають на третьому місці за кількістю куплених об'єктів нерухомості.

Українці придбали понад 1600 об'єктів нерухомості в Туреччині. Таким чином, наша країна опинилася третьою в списку серед усіх іноземних покупців, поступаючись лише РФ та Ірану, про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини(TUIK).

Зазначається, що Туреччина є привабливою країною для багатьох іноземців: через своє зручне розташування, перебуваючи між Європою та Азією; через теплий клімат; через розвинений ринок нерухомості (широкий вибір об'єктів, включно з віллами, квартирами тощо); і шанс отримати посвідку на проживання завдяки купівлі нерухомості.

Росія ж перебуває на першому місці вже кілька років поспіль, хоча 2024 року активність громадян країни-окупанта впала, порівняно з попереднім роком. Було придбано 4867 об'єктів, тоді як, наприклад, у 2022 році - 16,3 тисячі об'єктів нерухомості.

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Мінімальна вартість нерухомості в Туреччині, яка необхідна для отримання посвідки на проживання, була піднята 2023 року - з 50 тисяч доларів (у невеликих містах) і 75 тисяч доларів (у мегаполісах) до 200 тисяч доларів.

Що відомо про ринок нерухомості в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за 6 років вартість будівництва зросла в середньому на 200%. Експертка розповіла, що 2024 року співвідношення кількості нових іпотечних кредитів до кількості договорів купівлі-продажу житла перевищило довоєнні показники.

Крім того, рієтлорша спрогнозувала, що зміниться після війни. Через велику кількість внутрішніх переселенців на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині, Закарпатті триває "будівельний бум". Тим часом у східних, південних областях попит на житло малий через близькість лінії фронту.

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