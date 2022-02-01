Йдеться про загрозу відключення банків від Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel.

"Сбербанк", який може потрапити під технологічні санкції США у разі нової агресії Росії проти України, моделював відключення систем від підтримки постачальників іноземного софту й електроніки.

Про це пише пропагандистський КоммерсантЪ з посиланням на джерела в уряді.

В уряді РФ занепокоєні повідомленнями у ЗМІ щодо можливої заборони американським компаніям постачати Росії мікроелектроніку, інформує видання.

Йдеться про загрозу відключення російських банків від таких постачальників, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel.

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Один зі співрозмовників видання додав, що Сбербанк планує закупівлю серверів і систем зберігання даних.

За словами одного з представників влади, РФ зараз пропрацьовує можливі сценарії на випадок як обмежень поставок в РФ мікроелектроніки, так і відключення підприємств, які працюють з іноземним програмним забезпеченням, від його підтримки.

У Мінцифри Росії назвали таку підготовку "стандартною практикою", оскільки "будь-який великий бізнес аналізує стійкість IT-структури і оцінює можливі ризики".

Один з найпотужніших суперкомп’ютерів Росії Christofari працює на обладнанні американської Nvidia. За даними ЗМІ, Nvidia можуть замінити у разі потреби на вітчизняний "Модуль".

У самому Сбербанку, а також інших великих російських банках, в тому числі ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк та Альфа-банк, на питання про проведення подібних навчань не відповіли.

Що передувало

19 січня Reuters повідомляло про те, що Вашингтон попередив виробників мікросхем підготуватися до можливої заборони поставок в РФ мікроелектроніки у разі вторгнення Росії в Україну.

25 січня в американській пресі уточнювали, що майбутні санкції США проти Росії будуть безпрецедентними за охопленням й наслідками. Йдеться про застосування щодо РФ нової доктрини – правила прямого продукту іноземного виробництва.

Серед інших варіантів нових обмежень - істотне обмеження російського сировинного експорту: перекриття російських торгових шляхів по всьому світу, блокування поставок сировини з РФ і різке скорочення персоналу російських посольств на Заході.

Очікуваний економічний збиток Росії від цих санкцій складе 50 млрд доларів, уточнювали у пресі.

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