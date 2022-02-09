Фінустанови проводили спеціальні кібервоєнні навчання.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується до можливої кібератаки з боку Росії через зростання напруженості на російсько-українському прикордонні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінустанов щодо кібератак з боку Москви у відповідь на нищівні санкції у разі вторгнення в Україну.

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За словами джерел, європейські банки підготувалися до кіберзагроз з боку Росії після хакерських атак, здійснених на сайти українських держорганів у січні.

Фінустанови проводили спеціальні кібервоєнні навчання, щоби перевірити здатність відбивати вороже втручання.

У ЄЦБ від коментарів відмовилися.

Кібератаки на Україну

У середині січня на низку веб-ресурсів держорганів України здійснили наймасштабнішу кібератаку за останні чотири роки.

Кібератаки сталися на тлі зростаючої російської загрози навколо України.

В РНБО з огляду на зовнішньополітичну ситуацію допустили, що за діями хакерів стоїть Росія. Своєю чергою, Вашингтон висловив таке ж припущення.

Москва у відповідь всі звинувачення відкинула.

За словами експертів, наступні кібервтручання Росії ударять по об’єктах критичної інфраструктури, проте фатальними не будуть.

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