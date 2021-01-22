У Google незадоволені новим кодексом про медіаринок.

Google може відключити свою пошукову систему в Австралії, якщо буде прийнятий новий Кодекс гравців медіаринку.

Таку заяву зробила керуюча директор Google Australia Мел Сільва.

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Якщо законопроект, який зараз розглядають у Сенаті, приймуть, то Google і Facebook будуть зобов'язані платити австралійським ЗМІ за розміщення новинного контенту.

"Якщо Кодекс набуде чинності в його нинішній формі, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії. Це останнє, чого ми хочемо, особливо коли є інший шлях вперед, що дозволяє нам підтримувати австралійську журналістику, не порушуючи принципи пошукової системи", — заявила Сільва.

У Google пропонують натомість австралійським ЗМІ укласти угоду з сервісом Google News Showcase, в який протягом трьох років компанія може вкласти до 1,3 млрд доларів.

Google: історія конфлікту

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Автор: УНІАН