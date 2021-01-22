Google може відключити свою пошукову систему в Австралії, якщо буде прийнятий новий Кодекс гравців медіаринку.
Таку заяву зробила керуюча директор Google Australia Мел Сільва.
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Якщо законопроект, який зараз розглядають у Сенаті, приймуть, то Google і Facebook будуть зобов'язані платити австралійським ЗМІ за розміщення новинного контенту.
"Якщо Кодекс набуде чинності в його нинішній формі, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії. Це останнє, чого ми хочемо, особливо коли є інший шлях вперед, що дозволяє нам підтримувати австралійську журналістику, не порушуючи принципи пошукової системи", — заявила Сільва.
У Google пропонують натомість австралійським ЗМІ укласти угоду з сервісом Google News Showcase, в який протягом трьох років компанія може вкласти до 1,3 млрд доларів.
Google: історія конфлікту
- 21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.
- 29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.
- 13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більше жорстку позицію відносно Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.
- 17 грудня 2020 року США звинуватили Google у монопольній змові з Facebook.
- 22 грудня 2020 року Google і Facebook вирішили об'єднатися у боротьбі з антимонопольними позовами.
- 19 січня 2021 року були оприлюднені деталі позову до Google через змову з Facebook.
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