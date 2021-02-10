Маск сподівається, що Starlink стане першим проектом по запуску супутників, який уникне банкрутства.

Мільярдер Ілон Маск назвав умови IPO свого проекту супутникового інтернету Starlink.

Проект, який на сьогодні є частиною SpaceX, зможе стати публічною компанією при добре прогнозованому грошовому потоці, написав Маск в Twitter.

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В іншому пості він зазначив, що для того, щоб Starlink став фінансово життєздатним, SpaceX доведеться протягом року «пройти через глибоку прірву негативного грошового потоку».

За його словами, кожна нова компанія з запуску супутників стає банкрутом, але Маск сподівається, що Starlink стане першим проектом, з яким цього не станеться.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Маск зазначив, що вихід проекту на біржу можливий, коли зростання його доходів стане «досить передбачуваним».

Про те, що SpaceX може виділити Starlink в окремий бізнес і розмістити його акції на біржі, в лютому 2020 року заявляв президент космічної компанії Гвінн Шотвелл.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

7 лютого 2021 року SpaceX вперше розкрила кількість абонентів, що тестують супутниковий Інтернет від Ілона Маска.

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Автор: Олена Коваленко