У компанії стверджують, що Комітет адміністрації Трампа з іноземних інвестицій вже кілька тижнів ігнорує запити TikTok, яка намагається відстрочити блокування для завершення угоди з Oracle.

У TikTok поскаржилися, що адміністрація Трампа ігнорує спроби компанії відкласти блокування програми на 30 днів для завершення угоди з Oracle.

TikTok подав петицію до Апеляційного суду США з вимогою переглянути дії адміністрації Трампа щодо сервісу, пише The Verge.

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У компанії стверджують, що Комітет адміністрації Трампа з іноземних інвестицій вже кілька тижнів ігнорує запити TikTok, який намагається відстрочити блокування для завершення угоди з Oracle.

Дедлайн по угоді закінчується на цьому тижні. Згідно з Указом Трампа, сервіс має бути закритий 12 листопада, якщо він не був придбаний американською компанією.

У заяві до Апеляційного суду TikTok заявив, що після попереднього схвалення президентом Трампом угоди з Oracle компанія запропонувала докладні рішення для її завершення. Однак, комітет адміністрації Трампа з іноземних інвестицій в США (CFIUS) не надав необхідних відгуків про систему забезпечення конфіденційності та безпеки даних.

Як уточнює видання Axios, якщо заборону не відстрочать, і компанії не узгодять угоду, Міністерство юстиції буде "уповноважене зробити будь-які необхідні кроки" для забезпечення виконання наказу CFIUS.

Відзначається, що у TikTok в США близько 100 млн користувачів і понад 1,5 тис.співробітників.

Ситуація в TikTok

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Автор: УНІАН