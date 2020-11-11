У TikTok поскаржилися, що адміністрація Трампа ігнорує спроби компанії відкласти блокування програми на 30 днів для завершення угоди з Oracle.
TikTok подав петицію до Апеляційного суду США з вимогою переглянути дії адміністрації Трампа щодо сервісу, пише The Verge.
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У компанії стверджують, що Комітет адміністрації Трампа з іноземних інвестицій вже кілька тижнів ігнорує запити TikTok, який намагається відстрочити блокування для завершення угоди з Oracle.
Дедлайн по угоді закінчується на цьому тижні. Згідно з Указом Трампа, сервіс має бути закритий 12 листопада, якщо він не був придбаний американською компанією.
У заяві до Апеляційного суду TikTok заявив, що після попереднього схвалення президентом Трампом угоди з Oracle компанія запропонувала докладні рішення для її завершення. Однак, комітет адміністрації Трампа з іноземних інвестицій в США (CFIUS) не надав необхідних відгуків про систему забезпечення конфіденційності та безпеки даних.
Як уточнює видання Axios, якщо заборону не відстрочать, і компанії не узгодять угоду, Міністерство юстиції буде "уповноважене зробити будь-які необхідні кроки" для забезпечення виконання наказу CFIUS.
Відзначається, що у TikTok в США близько 100 млн користувачів і понад 1,5 тис.співробітників.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечку за український домен.
- 28 серпня 2020 року Американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok у чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували Китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
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