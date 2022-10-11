Фахівці "Укртелекому" докладають максимум зусиль, щоб максимально швидко проводити ремонтні роботи на мережі та повертати послуги абонентам.

Станом на ранок 11 жовтня критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють.

Про це повідомляє прес-служба "Укртелекому".

"Послуги надаються у всіх областях, крім Луганської, Херсонської та частини Донецької і Запорізької областей. Послуги інтернету доступні у 84% населених пунктів України, покритих мережею оператора", - йдеться в повідомленні.

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Зауважується, що фахівці "Укртелекому" докладають максимум зусиль, щоб максимально швидко проводити ремонтні роботи на мережі та повертати послуги абонентам.

"У разі знеструмлення, мережеве обладнання працює до повного розряду акумуляторних батарей або завдяки наявним автономним генераторам. Саме завдяки генераторам автономного електроживлення, які є на багатьох інтернет-вузлах "Укртелекому", можна протягом достатньо тривалого часу забезпечувати наших абонентів послугами попри відсутність електроживлення", - зазначили в прес-службі.

Ракетний обстріл України 10 жовтня: що відомо

10 жовтня російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари по території України. Підрозділи ППО знищили 46 ракет та 27 безпілотників.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій сьогодні, 11 жовтня, повідомили про 19 загиблих та 105 травмованих українців унаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки Росії.

Крім того, залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.