Короткий текст та красива картинка.

Компанія "Яндекс" оновила свій сервіс "Балабоба", який з допомогою нейромережі генерує будь-який короткий текст: від анекдотів і "пацанських" цитат до ТВ-репортажів й рекламних слоганів.

Тепер нейромережа придумує новорічні привітання.

Введіть (можливо, знадобиться VPN) ім'я того, хто отримає листівку, а також кілька ключових слів – все інше сервіс зробить сам.

Наприклад, "УНІАН" вказав запит "УНІАН, Новий Рік, читачі", на що ШІ написав:

Дорогой Униан! Пусть в Новом Году твои читатели будут такими же богатыми, как ты, а сам ты станешь таким же умным, как твоя история.

Разом з написом нейронна мережа малює зимову листівку, додаючи в неї анімацію сніжинок. Надіслати готове зображення можна посиланням або поділитися поздоровленням в соціальних мережах.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову.

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Автор: Денис Пономаренко