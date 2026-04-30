Україна спрощує логістику з Африкою: запрацюють прямі вантажні перевезення, - Мінрозвитку

Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядами України та Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення. Це дозволить українським компаніям напряму возити товари до Марокко без посередників і зайвої логістики.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, між Україною та Марокко вже існує економічна співпраця. Товарообіг у 2024 році становив близько 280 млн доларів і продовжує зростати.

Водночас українські перевізники фактично не мали можливості виконувати прямі перевезення між країнами, оскільки логістика здійснювалась через треті держави, що ускладнювало маршрути, збільшувало витрати та знижувало конкурентоспроможність.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач наголосив, що це рішення є відповіддю на прямий запит українського бізнесу і перевізників.

"Компанії готові відкривати нові маршрути, але без цієї Угоди вони не мали правової можливості працювати на цьому напрямку. Ратифікація знімає ці бар’єри і дозволяє українським перевізникам напряму виконувати перевезення, розширювати присутність на міжнародних ринках та підтримувати експорт української продукції", - відмітив Деркач.

Угода визначає правила доступу перевізників до ринку міжнародних автомобільних перевезень, умови виконання перевезень пасажирів і вантажів, а також можливість здійснення двосторонніх, транзитних перевезень і перевезень до третіх країн.

30 червня минулого року Україна вперше підписала двосторонню угоду про автомобільне сполучення з країною Африки - Королівством Марокко. Угода визначила правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту.

Україна також домовилась з Єврокомісією про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

