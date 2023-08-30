Знижку буде скасовано 30 вересня. На даний момент вона становить для українців 95% від вартості квитка.

Найбільша фінська авіакомпанія Finnair завершує дію знижки на авіаквитки для українців.

Як повідомляє Avianews.com, знижку буде скасовано 30 вересня. На даний момент вона становить для українців 95% від вартості квитка. Знижка не покриває аеропортові збори, тому загальна ціна квитка з урахуванням багажу становить 16-20 євро.

Спеціальна знижка призначена для українських біженців, які хочуть поїхати до Фінляндії. Вони можуть купити авіаквитки за мінімальною ціною на власні рейси Finnair з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги в Гельсінкі.

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Якщо зараз оплатити переліт Finnair Краків-Гельсінкі на 21 вересня, стандартна ціна квитка в економ-класі з урахуванням ручної поклажі і багажу 23 кг становить 544 злотих (122 євро). Аналогічний квиток з урахуванням знижки для українців коштує 79 злотих (16 євро).

Новини авіакомпаній

У понеділок, 28 серпня, Національна служба повітряного руху Великобританії (NATS) зіткнулася з технічною проблемою, яка тривала кілька годин, що призвело до масових збоїв у польотах у повітряному просторі Великобританії.

29 серпня 2023 року стало відомо про те, що перша в світі авіакомпанія запускає рейси "тільки для дорослих". В особливу зону пускатимуть лише осіб, яким більше 16 років.

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