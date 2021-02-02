Середнє зростання цін за добу склало по Україні 12-14 коп./л.

Великі мережі АЗС 2 лютого підняли ціни на бензини та дизельне паливо в межах 20-90 коп./л.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожЗа вихідні в Україні подорожчав бензин: як змінилася ціна на АЗС

Зокрема, всі види палива в мережі ОККО подорожчали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДП — до 28,99 грн/л.

На станціях KLO бензини подорожчали на 20 коп./л, дизпаливо — на 30 коп./л. Таким чином, бензин А-92 на KLO подорожчав 26,19 грн/л, А-95 — до 27,19 грн/л, ДП - до 25,79 грн/л. у мережі SOCAR 50 коп./л додало тільки ДП (29,48 грн/л).

Паливо в мережі AMIC подорожчало в середньому на 37-54 коп./л: А-92 – до 26,91 грн/л, А-95 – до 27,91 грн/л, ДП – до 26,73 грн/л.

На заправках "Автотранс", BVS, Chipo, "Укр-Петроль", "Татнафта-АЗС-Україна", "Автопорт" і SUN OIL ціни на паливо зросли на 10-95 коп./л.

Мережа Motto підняла ціну бензинів на 20 коп./л у Черкаській та Донецькій областях. При цьому ДП на 10 коп./л подорожчало тільки в Донецькій області.

В "А-95" відзначили, що 2 лютого середня ціна по країні бензину А-92 склала 25,57 грн/л, А — 95 подорожчав до 26,60 грн/л, ДП - до 25,99 грн/л. Таким чином, середнє зростання цін за добу склав по Україні 12-14 коп./л.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН