В Україні розпочинають перший етап пілотного впровадження аеромедичної евакуації, що передбачає запуск роботи служби у Києві та Львові.

Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров'я про створення єдиного аеромедичного простору, що передбачає введення системи аеромедичної евакуації та авіаційного транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Читайте такожШмигаль закликав регіони у разі погіршення епідситуації посилювати карантин

Відзначається, що проект зі створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту населення є результатом роботи з Францією і компанією Airbus.

Як зазначив Аваков, йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, під час якої людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медустанову з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни.

Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставки реципієнта або органу до місця операції.

За словами міністра, на першому етапі пілотного впровадження аеромедичної евакуації будуть залучені нові сучасні вертольоти Airbus H-145, які базуватимуться в Києві та Львові.

"Разом з МОЗ ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проект у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні повністю готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну", - сказав Аваков.

За його словами, вже на першому етапі як мінімум 7 млн українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Запровадження пілотного проекту дозволить розробити механізми взаємодії між авіаційними підрозділами МВС та медичними закладами, набути практичного досвіду для масштабування цього проекту по всій території України.

У повідомленні йдеться, що з урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт вертольота складе від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

Згідно з повідомленням, створення єдиного аеромедичного простору повністю узгоджується з концепцією розвитку авіації МВС.

Запуск аеромедичної евакуації

У 2021 році планується запустити два масштабні проекти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС. Також до кінця року в Україні повноцінно має запрацювати система авіаційної безпеки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька