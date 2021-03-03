До цього межі порту не були визначені, що не відповідало вимогам Закону «Про морські порти України».

Кабінет Міністрів визначив географічні межі морського порту "Південний" в Одеській області.

Відповідне розпорядження уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з пояснювальною запискою, до цього межі порту не були визначені, що не відповідало вимогам Закону «Про морські порти України».

Своєю чергою, визначення меж порту дозволить врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, а також розв'язати питання визначення наявності/відсутності у суб'єкта господарювання статусу портового оператора.

Що цьому передувало

9 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на 2021 рік, який передбачає чистий прибуток підприємства у розмірі 2,108 мільярда гривень.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів.

Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Чорноморськ" та порт "Південний", в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія".

Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський і Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський і Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський і Скадовський.

23 грудня 2020 року уряд змінив стратегію розвитку морпортів України до 2038 року.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів визначив межі акваторій морського порту «Південний» і портів Маріуполя, Білгород-Дністровського, Скадовська і Бердянська.

Порт "Південний"

Морський торговельний порт "Південний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році та розташований на березі Аджалицького лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

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Автор: Павло Степанець