Аудит показав, що фактично з моменту реорганізації в червні 2013 року підприємство не перевантажило жодної тонни вантажу.

Державна аудиторська служба України після фінансової перевірки держпідприємства "Миколаївський морський торговельний порт" за період з 1 березня 2018 року по 29 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству інфраструктури ініціювати ліквідацію даного підприємства.

Про це повідомляється на сайті Держаудитслужби.

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"За результатами аудиту Державна аудиторська служба України рекомендувала Міністерству інфраструктури України ініціювати перед Кабміном питання щодо вилучення ДП "Миколаївський морський торговельний порт" з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави... Крім того, запропоновано розглянути питання доцільності подальшого існування держпідприємства як самостійного суб'єкта господарювання та його ліквідації", - сказано в повідомленні.

Зокрема, аудит показав, що фактично з моменту реорганізації в червні 2013 року підприємство не перевантажило жодної тонни вантажу, тоді як метою його створення, згідно статуту, є здійснення господарської діяльності портового оператора на території Миколаївського морського порту.

Також встановлено, що виробничі основні засоби держпідприємства майже повністю передані в платне користування приватним портовим операторам ще у 2013 році строком до кінця 2029 року – 2030-их років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку.

Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризацією не охоплено державне майно первісною вартістю понад 900 млн грн, або 75% вартості всього майна підприємства.

Крім цього, доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно, тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед держпідприємством за два останні роки зросли в 3,5 рази та досягли 44,13 млн грн.

Відзначається, що аудит виявив неефективні та непродуктивні витрати, упущені вигоди на загальну суму майже 127 млн грн.

Також аудит встановив, що витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу і створення для нього комфортних умов, тоді як на відновлення об'єктів портової інфраструктури та основних засобів фінанси не спрямовувалися і такі витрати не планувалися.

За оцінкою Держаудитслужби, через невиконання статутних завдань держпідприємство з 2013 року не відповідає критеріям об'єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Держаудитслужба пропонує визначити держпідприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) правонаступником усіх прав і обов'язків, державного майна та інших активів підприємства.

"У разі ліквідації держпідприємства з передачею всього державного майна, прав і обов'язків ДП «АМПУ» в особі адміністрації Миколаївського морського порту щорічний економічний ефект складе близько 100 млн грн (Економія витрат на утримання ДП «Миколаївський морський торговельний порт» - 40 млн грн, чистий дохід від оренди, бербоут-чартеру, сервітуту - 60 млн грн)", - сказано в повідомленні.

Крім того, за оцінкою Держаудитслужби, можливі додаткові надходження від концесії або приватизації малих майнових комплексів і ще ряду основних засобів, які з 2013 року не використовуються в діяльності підприємства, але не були передані в платне користування іншим суб'єктам господарювання.

Миколаївський морський торговельний порт

Миколаївський морський торговельний порт згідно зі своїм статутом займається перевалкою зерна, калійних добрив, вугілля, бокситів, руди, лісу, будматеріалів, металу, вантажів у мішках, тарно-штучних вантажів. Територія порту становить 94 га, акваторія-225 га.

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Автор: Павло Степанець