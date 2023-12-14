Система повернення поїздок запрацює в понеділок.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що пасажири метро не переплачуватимуть за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". У своєму Telegram-каналі міський голова зазначив, що відповідне рішення було ухвалене Київською міської радою сьогодні, 14 грудня.

"За моєї ініціативи Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті шість станцій "синьої" гілки метро", - повідомив Кличко.

Так, маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн. Водночас під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці.

Відео дня

"Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку", - пояснив міський голова.

Кличко додав, що система повернення поїздок запрацює в понеділок, 18 грудня. Деталі, як це працюватиме, "Київ Цифровий" має опублікувати 15 грудня.

Руйнування тунелю у метро Києва

9 грудня у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" припинили рух поїздів. Через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією відбувається між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

Також УНІАН повідомляв, що у Києві запустили "човниковий" рух між закритими станціями метро. Крім того, було запущено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Вас також можуть зацікавити новини: