В ході реконструкції зміцнять наявну злітно-посадкову смугу і подовжать її на 500 метрів.

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження Київської міської державної адміністрації про реконструкцію у 2021-2025 роках аеродрому в аеропорту «Київ» (Жуляни).

Про це повідомляє avianews.com.

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"Це рішення відкриває дорогу до початку проектування, виділення необхідних земельних ділянок і старту робіт", — повідомили в прес-службі аеропорту.

Передбачається, що в ході реконструкції зміцнять наявну злітно-посадкову смугу і подовжать її на 500 метрів до 2810 метрів. Це дозволить без обмеження приймати літаки типу Airbus A321.

На такі авіалайнери переходить базова авіакомпанія "Києва" - Wizz Air.

Також на смузі встановлять нове світлосигнальне обладнання та інструментальну систему посадки. Це дозволить підняти категорію аеродрому з I до II.

Це означає, що літаки зможуть сідати в «Києві» за гірших погодних умов.

Згідно з розпорядженням Кличка, у 2021 і 2022 роках комунальне підприємство Аеропорт «Київ», якому належить аеродром, має замовити проект реконструкції, провести його експертизу та затвердження.

Роботи з реконструкції можуть фінансуватися за рахунок коштів столиці, аеропорту або залучених коштів. Поки це не визначено.

Масове скорочення співробітників аеропорту

У червні 2020 року керівництво столичного аеропорту імені Сікорського ("Жуляни") вирішило скоротити половину своїх співробітників для порятунку підприємства від банкрутства.

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Автор: УНІАН