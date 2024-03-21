Йдеться про тимчасове розблокування руху в одному із ПП на кордоні з Польщею.

Згідно інформації польської сторони, сьогодні, 21 березня, на польському кордоні планується розблокування пункту пропуску "Зосин-Устилуг". Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram.

Зазначається, що призупинення протестів на напрямку пункту пропуску "Зосин-Устилуг" очікується з 20:00.

"Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", – йдеться в повідомленні.

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Польські протести на кордоні – останні новини

З січня 2024 року польські фермери розпочали блокування руху вантажівок на кордоні з Україною. Протестувальники пояснювали свої дії протестом проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Також вони вимагають перегляду Спільної аграрної політики Євросоюзу. Пізніше акції блокування поляки почали проводити на кордонах з іншими європейськими країнами.

Станом на 14 березня польські фермери не пропускали вантажні транспортні засоби з України до Польщі на п'яти прикордонних пунктах пропуску. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині".

Раніше також повідомлялося, що РФ з її рекордним обсягом виробництва агропродукції призвела до того, що ціни на сільськогосподарські культури впали, через що потерпають фермери в усьому світі.

20 березня стало відомо, що у пункті пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні розпочалося блокування руху автобусів.

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