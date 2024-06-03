Maersk запускає перший глибоководний контейнеровоз в Україну.

Найбільша у світі компанія з перевезення морських контейнерів Maersk, що пішла з Росії, запустила перший глибоководний контейнерний сервіс в Україні після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, пише The Loadstar.

Зазначається, що у рамках співпраці з українським фідерним оператором Iteris цей сервіс використовує судно місткістю понад 1100 TEU (умовна одиниця виміру місткості вантажних транспортних засобів) для з'єднання українського глибоководного порту Чорноморськ з румунським контейнерним терміналом Констанца.

"У квітні Iteris і Maersk були в процесі доставки порожніх контейнерів для експортерів і відправки повних контейнерів в Констанцу для перевалки. Arkas, CMA CGM, Evergreen і MSC ділять між собою сервісі", – розповів Данило Мельниченко з одеської консалтингової компанії Informall BG.

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Він зазначив, що очікує подвоєння обсягів протягом найближчих місяців, коли до послуги приєднається більше судноплавних ліній. А з додаванням додаткового судна, цілком ймовірно, що сервіс омине румунські ворота і замість цього відправлятиме вантажі безпосередньо в Україну з Єгипту і Туреччини, як це було до війни.

Ітеріс і Maersk також співпрацювали в рамках баржевого сполучення, перевозячи коробки між іншим українським дунайським портом, Рені, і Констанцою, але запуск глибоководного сполучення призвів до його скасування, причому остання баржа була запланована на 15 червня.

Водночас турецька судноплавна компанія Akkon розпочала фідерні перевезення власними суднами до Чорноморська.

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