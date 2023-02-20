Угода з IG Finance Development Limited закрита і набула чинності.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та санкцій, які запроваджуються проти агресора, Данська логістичний гігант Maersk заявив про відхід з ринку агресора.

Як зазначається в офіційному прес-релізі компанії, Maersk уклав угоду про продаж своїх логістичних об'єктів в РФ - в Санкт-Петербурзі та Новоросійську - компанії IG Finance Development Limited.

"Продаж Maersk об'єктів є наслідком рішення компанії, ухваленого в березні 2022 року, щодо припинення діяльності в Росії... ми виконали наше рішення стсовно продажу всіх наших активів в цій країні", - йдеться в заяві.

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Транзакція отримала необхідні регуляторні дозволи в ЄС і Росії, і після придбання об'єктів IG Finance Development Limited уклала угоду з компанією "Ароса", великим імпортером продуктів харчування в Росії, на управління об'єктами в Санкт-Петербурзі та Новоросійську, додали в компанії.

Угода з IG Finance Development Limited закрита і набула чинності з 17 лютого.

Війна в Україні та логістичний гігант Maersk

Maersk - данська компанія, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях і обслуговуванні портових терміналів. Штаб-квартира знаходиться в Копенгагені, а дочірні підприємства та офіси, в яких працюють близько 79 тисяч співробітників, розташовуються в більш ніж 135 країнах світу. Maersk є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень з часткою на ринку 18%.

1 березня 2022 року стало відомо, що данська судноплавна компанія Maersk вирішила зупинити всі контейнерні перевезення в/з РФ. Винятком були тільки продукти, ліки та гуманітарні вантажі.

11 березня 2022 року компанія Maersk вирішила повністю піти з ринку Росії та продати свої активи.

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