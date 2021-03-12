Йдеться про 264 393 автомобілі C - і GLC-класів, вироблених в період з 2016 по 2020 рік.

Німецький виробник Mercedes-Benz відкликає понад 264 тис. автомобілів по всьому світу через дефект, який може призвести до займання машини.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію від прес-служби компанії.

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Йдеться про 264 393 автомобілі C - і GLC-класів, вироблених в період з 2016 по 2020 рік.

Відкликання автомобілів

У 2017 році Mercedes-Benz відкликав понад 1 млн автомобілів через проблеми з подушками безпеки.

Плани Mercedes

У лютому 2021 року Mercedes-Benz заявив про те, що має намір зробити упор на виробництві люксових електромобілів і скласти, таким чином, конкуренцію Tesla.

На початку березня 2021 року компанія повідомила, що після 2024 року нове покоління моделі C-Class може отримати повністю електричну версію.

Раніше Mercedes-Benz оприлюднив графік виходу електромобілів, які увійдуть до лінійки фірмового суббренду EQ для машин з гібридними та електричними силовими установками.

Що цьому передувало

Daimler оголосив про велику реорганізацію свого бізнесу. Компанія має намір виділити в окремий бізнес виробництво вантажівок. У підсумку буде створена компанія Daimler Trucks, яку керівництво планує вивести на біржу до кінця 2021 року. Що залишився бізнес автоконцерну буде перейменований в Mercedes-Benz.

У січні про досягнення паритету виручки від електромобілів з виручкою від продажів автомобілів на ДВС «в найближчі роки» заявив глава Audi Маркус Дюсман.

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Автор: Олена Коваленко