Президент прокоментував черговий злочин агресора.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення окупантами літака АН-225 "Мрія" в результаті нападу на аеродром Гостомель.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Вчора ми втратили, на жаль, нашу "Mрію". Але стару "Mрію", а нову зараз будуємо", - зазначив Зеленський.

Війна проти України:

Російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.