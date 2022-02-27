Російські окупанти знищили флагман української авіації / фото president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення окупантами літака АН-225 "Мрія" в результаті нападу на аеродром Гостомель.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
"Вчора ми втратили, на жаль, нашу "Mрію". Але стару "Mрію", а нову зараз будуємо", - зазначив Зеленський.
Війна проти України:
Російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.