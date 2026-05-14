Росія вчергове вдарила по залізниці: частина рейсів запізнюється на понад 5 годин

Через наслідки атак та вплив бойових дій значно порушився графік руху поїздів.

Російська Федерація у ніч на 14 травня вчергове завдала цілеспрямовані удари по залізниці. Уражено маневровий локомотив в Харківській області та затримується низка поїздів, повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

В "Укрзалізниці" зазначили, що локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав.

Загалом за останні два дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

В компанії зазначили, що через наслідки атак та вплив бойових дій значно порушився графік руху поїздів. Найбільше запізнення наразі фіксується у поїзда №101/102 Миколаїв – Лозова, який відстає від графіка більш ніж на 5 годин. Майже на 5 годин затримується також поїзд №21/22 Харків – Львів.

Суттєві затримки мають і міжнародні рейси:

№67/68 Київ – Варшава запізнюється більш ніж на 4 години;

№93/94 Хелм – Харків на понад 2,5 години;

№31/32 Пшемисль – Запоріжжя більш ніж на 2 години.

Крім того, на понад годину запізнюються міжнародні поїзди №197/198 Київ – Ковель, №119/120 Хелм – Дніпро-Головний та через затримку на кордоні №705/706 Пшемисль – Київ.

Також із запізненням курсують поїзди:

№3/4 Ужгород – Дніпро (+2:06);

№721/722 Київ – Харків (+0:44);

№39/40 Запоріжжя – Хуст (+0:43);

№775/776 Київ – Суми (+0:36).

В "Укрзалізниці" пояснюють більшість затримок впливом бойових дій та наслідками російських атак на інфраструктуру.

Російські удари по "Укрзалізниці" - останні новини

13 травня через масовані дронові атаки Росії на інфраструктуру УЗ було пошкоджено рухомий склад та вбито співробітників компанії. В компанії наголосили, що "Укрзалізниця" стала однією з основних цілей ворога.

Вранці 12 травня ворог атакував об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав машиніст потяга.

